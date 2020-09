Actualidade

O Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, acolhe, entre 29 de setembro e 02 de outubro, um ciclo que cruza artes visuais, música e 'performance', programado pela Galeria Zé dos Bois (ZDB).

Antecipando o 26.ª aniversário, a ZDB, associação cultural sem fins lucrativos, criada em 1994 e sediada no Bairro Alto, em Lisboa, propõe neste ciclo "uma programação nacional e, como habitualmente, desperta - através da apresentação de um programa de 'performances', música e as suas intersecções com as artes visuais - as curiosas ligações entre entidades que por vezes parecem antagónicas".

De acordo com a ZDB, em comunicado, "neste programa, novas particularidades sonoras e musicais são combinadas com 'performances' e propostas visuais desafiantes".