Estado da União

Os líderes dos três maiores grupos políticos do Parlamento Europeu (PE) salientaram hoje a importância da recuperação económica e da dinamização do emprego, a par do respeito pelo Estado de Direito, reagindo ao discurso do Estado da União.

O líder do Partido Popular Europeu (PPE), Manfred Weber, destacou que a prioridade do seu grupo, o maior do PE, é "emprego, emprego, emprego", para fazer face à crise económica causada pela pandemia de covid-19.

Reagindo ao discurso da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Weber subscreveu a importância do avanço na área digital e do pacto ecológico "para estimular novos postos de trabalho" e investir na próxima geração.