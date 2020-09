Actualidade

A segunda edição do projeto Revolution Hope Imagination (RHI), do Arte Institute, arranca no dia 18 de setembro, este ano mais focado em intensificar uma relação de 'network' entre as cidades participantes, fruto das condicionantes impostas pela pandemia.

Gratuita e aberta ao público, esta iniciativa vai decorrer em 11 localidades de Portugal, e conta com conversas, 'workshops', 'showcases' e alguns espetáculos, disse à Lusa a diretora e fundadora do Arte Institute Nova Iorque, Ana Ventura Miranda.

No seguimento da primeira edic¸a~o, em 2019, o RHI continua com o objetivo da promoção internacional dos artistas portugueses, mas também em todo o território nacional, de intercâmbio de projetos artísticos entre cidades e construção de uma nova metodologia de trabalho entre agentes da cultura, empresas locais e turismo.