Estado da União

O eurodeputado português Francisco Guerreiro considerou hoje que a nova meta ambiental da Comissão Europeia, de redução de 55% das emissões poluentes até 2030, foi um "marco positivo" do discurso do Estado da União de Von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje, no seu primeiro discurso sobre o Estado da União, uma nova meta comunitária para redução de emissões poluentes, que passa a ser de 55% até 2030 em vez dos anteriores 40%.

Em declarações à agência Lusa no final do discurso, o eurodeputado não inscrito Francisco Guerreiro (eleito pelo PAN e entretanto desfiliado do partido) considerou que este foi o "marco mais positivo do discurso", congratulando-se que a recuperação económica e social europeia pós-crise da covid-19 tenha "uma meta ecológica" prevista e reforçada.