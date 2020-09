Actualidade

A 12.ª edição do Festival Todos - Caminhada de Culturas vai decorrer de quinta-feira a domingo, no real e no virtual, com música, dança, teatro, fotografia, culinária e debates, em Lisboa, nas zonas de São Vicente e Santa Engrácia.

Desde 2009 a contribuir para "a destruição de guetos territoriais associados à imigração na cidade de Lisboa, convidando os pu´blicos ao convi´vio entre culturas de todo o mundo", o festival foi também obrigado a adaptar-se à pandemia, indica a organização, em comunicado.

Com uma programação para os territórios de São Vicente e Santa Engrácia, na capital, o festival poderá ser visto igualmente no #TODOSemlinha, onde alguns dos espetáculos estarão ao vivo e acompanhados em direto em transmissão 'live streaming', como a música da Orquestra Todos, na quinta-feira, às 21:30.