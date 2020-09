Covid-19

A secretária de Estados dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação defendeu a importância do setor privado para relançar a economia dos países lusófonos no pós-pandemia e argumentou que a cooperação não é apenas financeira.

"A cooperação já não é hoje o que era há uns anos, já não é apenas a ajuda pública ao desenvolvimento, é muito mais do que isso, tem de mobilizar instrumentos que levam ao desenvolvimento económico e trazer todos os parceiros para a tarefa imensa da cooperação, no sentido da construção de um mundo mais sustentável e um relacionamento diferente", disse Teresa Ribeiro, na intervenção durante a sessão de apresentação pública do livro que reúne as comunicações do primeiro Fórum dos Economistas das Cidades de Língua Portuguesa, em Lisboa.

"As parcerias são essenciais para darmos respostas aos desafios, sobretudo agora em tempo de pandemia", disse a governante, vincando que "não chega envolver os parceiros tradicionais de cooperação, como as Organizações Não-Governamentais de Desenvolvimento (ONGD), é absolutamente indispensável trazer o setor privado para a tarefa gigantesca da cooperação".