Covid-19

A ministra da Saúde assegurou que "o Estado não enjeita responsabilidades", afirmando que se "aprendeu muito" e de "uma forma muito pesada" com cada óbito por covid-19 ocorrido nos lares de idosos.

"Aprendeu-se muito e aprendeu-se de uma forma muito pesada porque com cada uma destas mortes sentimos que falhávamos um pouco e isso leva-nos, sobretudo, a pensar que temos que ser melhores para a próxima e é isso que estamos a tentar fazer", afirmou Marta Temido que está a ser ouvida no parlamento, juntamente com a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre os surtos de covid-19 nos lares de idosos.

Marta Temido respondia a críticas da deputada do PSD Clara Marques Mendes que afirmou que o programa de testagem nos lares "correu mal" e questionou as ministras se no futuro a testagem vai ocorrer "em todos os lares ao mesmo tempo" e se o país não vai voltar "a viver a duas, três ou quatro velocidades".