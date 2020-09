Actualidade

O debate no parlamento de quatro projetos de lei sobre o lóbi foi adiado, a pedido do PS, para depois da votação do Orçamento do Estado de 2021, em novembro, foi hoje anunciado.

Em declarações à Lusa, Telmo Correia, líder parlamentar do CDS, partido que tem um projeto nesta matéria, explicou que deu o seu acordo ao adiamento a pedido da bancada do partido do Governo, o PS.

O grupo parlamentar do PS, segundo afirmou Telmo Correia, quer esperar pela apresentação, no parlamento, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, aprovado este mês pelo Governo, e que será entregue em breve à Assembleia da República, em Lisboa.