Estado da União

A secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, destacou hoje a mensagem de esperança e de união em torno dos valores europeus no primeiro discurso de Ursula Von Der Leyen sobre o Estado da União.

"Gostei do discurso na primeira pessoa, do compromisso emocional, mas também pessoal" da presidente da Comissão Europeia, que várias vezes usou expressões como "eu farei", "eu assegurarei" ou "eu zelarei", disse Ana Paula Zacarias, elogiando ainda que o discurso tenha "começado e acabado com os valores", como "o humanismo, a vida, a diversidade, a igualdade".

Ana Paula Zacarias, que falava num debate em Lisboa organizado pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e pela agência Lusa, salientou como "muito interessante a mensagem de esperança", assente na ideia de que os Estados-membros "só juntos" podem avançar, uma ideia que é "o mote" do programa do trio de presidências iniciado em junho pela Alemanha, a que se seguem Portugal e a Eslovénia.