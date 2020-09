Actualidade

O engenheiro eletrotécnico e de computadores Ricardo Conde foi nomeado presidente interino da Agência Espacial Portuguesa, durante uma assembleia-geral que decidiu também abrir concurso para selecionar o futuro presidente até ao verão de 2021.

A designação de Ricardo Conde ocorre após a renúncia ao cargo de Chiara Manfletti, a primeira presidente da Portugal Space, que antecipou, a pedido da Agência Espacial Europeia, o regresso àquele organismo, segundo informação hoje divulgada em comunicado pela estrutura portuguesa.

O novo presidente da Agência Espacial Portuguesa pretende "reforçar as linhas de orientação traçadas na estratégia nacional Portugal Espaço 2030", promovendo na próxima década "a criação de mil postos de trabalho qualificados no setor espacial em Portugal, juntamente com a multiplicação por pelo menos dez vezes do atual volume de negócios do setor espacial, por forma a atingir cerca de 500 milhões de euros em 2030", de acordo com o mesmo documento.