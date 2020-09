Covid-19

Macau está a apoiar investigação anti-covid-19 que vai da nanotecnologia à inteligência artificial, com alguns dos projetos a serem hoje apresentados e que vão custar ao Governo 10,07 milhões de patacas (1,06 milhões de euros).

Seis dos 26 projetos de investigação que o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) de Macau está a apoiar apresentaram produtos que prometem desde desinfeções eficazes a partir de nanotecnologia com recurso a prata a sistemas de diagnóstico com inteligência artificial capazes de distinguir entre pneumonias associadas à covid-19 ou causadas por outro vírus, em 20 segundos e com uma taxa de sucesso não inferior a 90%.

O FDCT "espera que, para além de motivar Macau a apoiar os esforços de investigação do país contra a pandemia, estes projetos possam encorajar os profissionais locais ligados à ciência e tecnologia, em especial os jovens investigadores e empresas da área, a estudar e desenvolver aplicações de produtos contra o coronavírus", disse um dos membros do conselho de administração do FDCT, Paul Cheang Kun Wai, no lançamento do evento.