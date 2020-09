Moçambique/Ataques

O ministro da Defesa Nacional moçambicano, Jaime Neto, afirmou hoje que as Forças Armadas estão determinadas em eliminar o "terrorismo" na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, assinalando a importância do apoio da população no combate.

"Estamos preparados e estamos a trabalhar. Estamos a combater e estamos determinados em combater o terrorismo", declarou Jaime Neto.

Neto falava à margem do lançamento da semana comemorativa do dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), que se assinala em 25 de setembro.