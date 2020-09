Covid-19

Madrid, 16 set 2020 (EFE) - A região de Madrid vai tomar medidas "mais drásticas" para travar o avanço da covid-19, como o "confinamento seletivo" em áreas da cidade com uma maior incidência da pandemia, anunciaram as autoridades regionais.

As medidas, que incluem restrições à mobilidade, irão muito provavelmente afetar os bairros do sul da cidade com forte presença da classe trabalhadora, onde as taxas de contágio do vírus têm vindo a aumentar de forma constante desde agosto, disse hoje o conselheiro-adjunto da Saúde regional, Antonio Zapatero, numa conferência de imprensa.

O responsável explicou que, embora a situação na região de Madrid seja de crescimento sustentado do nível de infeções, é necessário antecipar e considerar "todo o tipo de medidas".