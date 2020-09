TAP

O presidente executivo da TAP cessante, Antonoaldo Neves, afirmou hoje que "há sempre espaço para fazer mais e melhor", adiantando que deixa a companhia aérea "com sentimento de missão cumprida", numa carta a que a Lusa teve acesso.

"Há sempre espaço e oportunidade para fazer mais e melhor. Nunca deixem de acreditar nisso. Ainda assim, saio com sentimento de missão cumprida. [...] Saio com a consciência e com o coração completamente tranquilos por ter dado o meu contributo, profissional e enérgico, sempre para o melhor da TAP", afirmou Antonoaldo Neves, numa carta dirigida à "família TAP".

Antonoaldo Neves agradece ao Conselho de Administração "pelo seu engajamento e vontade de contribuir com a TAP", deixa "uma palavra especial de gratidão ao David Neeleman e ao Humberto Pedrosa, pela oportunidade de viver este desafio", a Fernando Pinto, que, com imensa bondade, o integrou na família TAP, aos colegas da Comissão Executiva, "profissionais de grande valor, e do C Level" e ainda aos portugueses, em geral, que "tão bem" o acolheram bem como à família.