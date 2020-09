Actualidade

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje em Nicósia que a União Europeia deve ser firme na defesa dos países do bloco europeu, mas sublinhou que "apenas o diálogo" pode aliviar as tensões com a Turquia.

Após uma reunião com o presidente do Chipre, Nikos Anastasiadis, centrada nas tensões no Mediterrâneo Oriental, Charles Michel, reafirmou a solidariedade europeia com a Grécia e o Chipre frisando que se trata também de um problema europeu.

Mesmo assim considerou que "apenas através do diálogo" se podem aliviar as tensões e conseguir a estabilidade na zona.