Actualidade

A editora Contraponto vai lançar uma nova coleção de biografias históricas, que arranca no dia 25 de setembro com uma biografia de Marquês de Pombal, intitulada "De Quase Nada a Quase Rei".

De acordo com fonte da Contraponto, pertencente ao grupo Bertrand, esta coleção não tem qualquer relação com a outra já existente das biografias de "Grandes Figuras da Cultura Portuguesa Contemporânea", lançada em janeiro do ano passado.

Este primeiro volume que inaugura as biografias de cariz histórico é escrito pelo professor universitário, poeta e ficcionista Pedro Sena-Lino, e tem prefácio do historiador Rui Tavares, que elogia a sua qualidade literária, o seu rigor histórico e a sua fluidez narrativa.