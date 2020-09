Actualidade

O debate no parlamento de quatro projetos de lei sobre o lóbi, previsto para quinta-feira, foi adiado e deverá realizar-se em 02 de outubro, afirmou hoje à Lusa o líder parlamentar do CDS.

Os centristas aceitaram adiar o debate, a pedido do PS, e inicialmente a data apontada pelos socialistas para a nova discussão era novembro, depois do processo de discussão e votação do Orçamento do Estado de 2021.

À Lusa, Telmo Correia explicou contudo que o CDS antecipou para quinta-feira um agendamento já previsto para 02 de outubro, pelo que essa data, dentro de duas semanas, fica "automaticamente reservada" para o projeto de lei dos centristas, que é discutido com as restantes iniciativas entretanto apresentadas, do PAN, PS e de deputados do PSD.