Moçambique/Ataques

O ministro da Defesa moçambicano negou hoje que os alegados militares que aparecem a executar a tiro uma mulher sejam das Forças Armadas de Moçambique e refutou acusações de abusos no combate aos grupos armados no norte do país.

Os supostos militares que aparecem em imagens de vídeo que mostram cenas de violação de direitos humanos "não são [das Forças Armadas de Defesa de Moçambique]", enfatizou Jaime Neto, quando questionado hoje pelos jornalistas sobre alegações de atrocidades cometidas por membros das Forças Armadas na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Jaime Neto falava à margem do lançamento da semana comemorativa do dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), que se assinala a 25 de setembro.