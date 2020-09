Estado da União

O discurso do Estado da União da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, levantou hoje boas questões, mas falhou nas respostas, considerou o líder do PCP no Parlamento Europeu (PE), João Ferreira, em declarações à Lusa.

Salientando que o discurso foi "muito marcado por questões que estão na ordem do dia", especialmente no que diz respeito à pandemia de covid-19, o líder do grupo comunista elogiou a abordagem das "questões da saúde e os impactos económicos e sociais, sobretudo sociais, decorrentes da situação" que se vive atualmente.

O problema, segundo Ferreira, está nas respostas, cujo conteúdo "não só deixa muito a desejar como, nalgumas questões, vai até ao contrário daquilo que seria exigível".