Covid-19

O número de casos de covid-19 no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal) subiu para 50, após quatro novos testes positivos, e o arranque do ano letivo no agrupamento escolar será faseado porque 38 professores estão em quarentena.

O número total de pessoas infetadas com covid-19, no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, foi divulgado na terça-feira, ao final do dia, na página oficial do município, com base nos dados recentes divulgados pela autoridade de saúde local.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, Manuel Mourão avançou hoje que "o ano letivo vai abrir de forma faseada porque estão professores em quarentena depois de um docente ter testado positivo à covid-19. Ontem [terça-feira] cerca de 25 professores fizeram o teste e hoje fazem mais 13 professores, porque houve contacto com o infetado".