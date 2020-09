Actualidade

Um bebé, com cerca de 20 dias, foi recolhido na noite de terça-feira junto ao Centro Social Baptista, no Cacém, no concelho de Sintrã, onde terá sido deixado cerca das 23:00, disse hoje à Lusa fonte policial.

De acordo com fonte da PSP, foram os funcionários do Centro Social que deram o alerta às autoridades depois de ouvirem o recém-nascido, do sexo masculino, chorar à sua porta.

Segundo a mesma fonte, o bebé "estava bem de saúde", mas foi, no entanto, transportado para o Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, tendo sido contactada a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ) e a Santa Casa da Misericórdia.