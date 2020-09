Actualidade

"Ensaio sobre a Cegueira" é a criação que a Companhia de Dança Contemporânea de Évora (CDCE) vai estrear-se, no sábado, no ROOF Dance Festival, em Lisboa, baseada na obra com o mesmo título de José Saramago.

Trata-se de uma obra, com coreografia de Nélia Pinheiro, da CDCE, resultante "do culminar de um percurso de experimentação coreográfica em torno do comportamento humano perante situações de crise, violência e isolamento", explicou hoje a companhia.

"Os conflitos interiores, o medo, o individualismo como forma natural de existir, as questões éticas e morais associadas ao comportamento em sociedade, elencam a natureza temática e comportamental dos intérpretes", acrescentou a CDCE, em comunicado enviado à agência Lusa.