Actualidade

A antestreia de um espetáculo e seis estreias, uma das quais em 'streaming', em parceria com mais cinco cidades do mundo, destacam-se nas atividades multidisciplinares do Teatro Viriato, em Viseu, que hoje apresentou a programação até dezembro.

"São seis ou sete estreias em três meses, o que é impressionante! São vozes e estilos de orientações muito diferentes. (...) São imensas estreias, porque também é uma marca do Teatro Viriato, que sempre foi uma casa de produção e de criação de muitos artistas, tanto de dança como de teatro, e vamos abrir com uma estreia", anunciou a diretora artística.

Patrícia Portela, que assumiu funções há meio ano, mas fez hoje o seu primeiro ato público, anunciou a peça "Três irmãos", de Vistor Hugo Pontes, que se estreia no próximo fim de semana e "é algo que emociona muito e que revela muito a violência, mas também o carinho e a ternura destes tempos".