Novo Banco

O secretário-geral do Fundo de Resolução disse hoje, no parlamento, que a auditoria à reestruturação dos créditos de Luís Filipe Vieira destina-se a analisar financeiramente a operação e as perspetivas de recuperação para o Novo Banco.

Segundo João Freitas, que acompanhou o presidente do Fundo de Resolução na audição comissão de orçamento e finanças, na auditoria da Deloitte já há uma análise à originação do crédito e à reestruturação, tal como foi pedido à auditora.

Contudo, acrescentou o também diretor do departamento de resolução do Banco de Portugal, a nova auditoria tem outros objetivos: a análise financeira da operação, as condições do fundo de investimento que ficou com o crédito e as perspetivas de recuperação para o Novo Banco.