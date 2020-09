Actualidade

Os pilotos portugueses estão muito insatisfeitos com o atendimento que lhes é prestado pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), apontando insuficiências com "consequências por vezes graves" na sua vida profissional e pessoal, segundo um inquérito hoje divulgado.

"Os resultados indicam que o nível do serviço de atendimento por parte da ANAC aos pilotos está muito aquém das expectativas e necessidades profissionais destes, com consequências por vezes graves na sua vida profissional e pessoal", conclui a Associação de Pilotos Portugueses de Linha Aérea (APPLA) com base nas 431 respostas ao inquérito que promoveu entre 13 de setembro e 09 de outubro de 2019, embora a entidade refira que "os problemas que o mesmo ilustra vieram apenas agravar-se no contexto atual".

Num relatório a que a agência Lusa teve hoje acesso, a APPLA refere que os dados recolhidos "demonstram um nível de insatisfação muito marcado entre os elementos desta classe profissional, com impactos diversos e profundos na capacidade de os mesmos exercerem a sua atividade profissional".