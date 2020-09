Incêndios

O ministro da Administração Interna afirmou hoje que o grande desafio relacionado com os incêndios está no trabalho de transformação e gestão da floresta.

"O trabalho de transformação da floresta, a gestão florestal, a conclusão do cadastro e a aposta na alteração da paisagem - é aqui que está o grande desafio que não é no verão que é desenvolvido, mas que convém falar agora para não ser esquecido ao longo do ano", afirmou Eduardo Cabrita.

O ministro da Administração Interna (MAI) falava aos jornalistas em Sobreira Formosa, Proença-a-Nova, depois de o incêndio que começou neste concelho no domingo e que se alastrou a Oleiros e Castelo Branco ter sido dado como dominado hoje de manhã.