Covid-19

O Município de Porto de Mós apetrechou as escolas do 1.º ciclo do concelho com mesas individuais para garantir o distanciamento social neste ano letivo e reforçou os recursos humanos, no âmbito da pandemia da covid-19.

"Recorremos a algum material que tínhamos armazenado e outro comprámos", revelou à agência Lusa o presidente do Município de Porto de Mós, Jorge Vala, precisando que foram distribuídas cerca de 1.000 carteiras em todas as escolas públicas do 1.º ciclo daquele concelho do distrito de Leiria.

Segundo Jorge Vala, o rácio estipulado para as escolas do concelho é de 75 assistentes operacionais, número que o autarca considera reduzido para as necessidades, nomeadamente para casos de escolas com alunos com necessidades educativas especiais.