Actualidade

A empresa do setor químico Bondalti anunciou hoje que adquiriu uma participação de 68,5% na Enkrott - Gestão e Tratamento de Águas, entrando, assim, numa nova área de negócio.

"As soluções para tratamento de águas representam um novo caminho de crescimento da Bondalti, com grande complementaridade relativamente à sua atividade nos químicos industriais, nomeadamente a produção de cloro", refere a empresa do Grupo José de Mello em comunicado, sem, contudo, revelar o valor do investimento realizado.

A compra da participação que se traduz na entrada numa área nova de negócio reflete também uma "aposta a longo prazo" num "setor de atividade alinhado com as grandes tendências globais de desenvolvimento sustentável, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas relativos à eficiência no uso, abastecimento e acesso a água potável (ODS 6)", realça ainda a empresa.