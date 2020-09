Covid-19

Moçambique vai retomar voos regulares de transporte de passageiros e carga com seis países, incluindo Portugal, em regime de reciprocidade, após interrupção devido às restrições impostas pelo novo coronavírus, disse hoje à Lusa fonte oficial.

"Por agora são seis países que vão fazer os voos em regime de reciprocidade", disse João Abreu, presidente do conselho de administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM).

Segundo a circular de informação aeronáutica, publicada na página do IACM, estão autorizadas ligações com Portugal, Turquia, Qatar, Etiópia, Quénia e África do Sul, com uma frequência de dois voos por semana.