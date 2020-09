OE2020

A receita cobrada até julho, de 44.079 milhões de euros, traduz uma diminuição homóloga de 10,8%, valor que supera em 8,9 pontos percentuais a quebra apontada no Orçamento do Estado Suplementar para o conjunto do ano.

"Esta contração [-10,8%] é superior à antecipada na segunda alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (2.ª AOE/2020) para o conjunto do ano (-- 1,9%) e contrasta com o objetivo de crescimento de 6,1% do Orçamento do Estado para 2020 (OE/2020)", refere a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) no relatório de apreciação sintética da evolução orçamental de janeiro a julho de 2020, hoje divulgado.

Na comparação com o objetivo inicial do OE2020 o desvio na receita ascende aos 16,9 pontos percentuais.