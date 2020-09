Plano 2020/2030

O presidente da Turismo do Centro defendeu hoje que as Entidades Regionais devem participar na distribuição das verbas do Banco Central Europeu e considerou "vagas" as medidas para o setor do plano estratégico para a década.

"As medidas previstas para o Turismo no plano estratégico de António Costa Silva são vagas, curtas e insuficientes", disse Pedro Machado à agência Lusa, num primeiro comentário ao documento, em discussão na Assembleia da República.

O líder da Turismo do Centro garante que a Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020/2030 é insuficiente para relançar o setor do Turismo.