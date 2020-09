Actualidade

O líder parlamentar do CDS-PP recusou hoje comentar as críticas que lhe foram dirigidas pelo presidente centrista, por integrar a comissão de honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira ao Benfica, para "não prejudicar a imagem pública" do partido.

"Não comento as declarações do presidente do CDS sobre essa matéria", afirmou Telmo Correia quando questionado pela agência Lusa sobre as críticas de Francisco Rodrigues dos Santos.

Telmo Correia justificou esta decisão com duas razões: "primeiro, por respeito institucional, e em segundo, para não prejudicar de forma alguma a imagem pública do CDS".