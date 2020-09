Actualidade

O PCP defendeu hoje que a Câmara de Viana do Castelo "nunca teve uma oportunidade tão boa" como a criada pela contestação ao abate de 20 árvores em Darque para "melhorar" o projeto dos acessos ao porto de mar.

"Julgamos que a Câmara Municipal nunca teve uma oportunidade tão boa como esta para colocar os problemas inerentes a este empreendimento na mesa e superá-los. Há que reconhecer que as objeções ao projeto são justas e ver como melhorar a situação, não agigantando o problema ainda mais"", refere a Direção da Organização Regional de Viana do Castelo (DORVIC) do PCP em comunicação hoje enviado à imprensa.

Em causa está a construção de uma rotunda de acesso ao porto de mar da cidade, na avenida do Cabedelo, na freguesia de Darque, que deveria ter sido iniciada na segunda-feira, mas foi embargada por moradores que contestam o abate de cerca de duas dezenas das 170 árvores (plátanos) existentes naquela artéria.