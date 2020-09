Actualidade

O presidente da Câmara de Coimbra disse que o Conselho Municipal de Saúde, que hoje foi instalado, vai contribuir para que o município seja cada vez mais "saudável e inclusivo" e usufruído por pessoas de "todas as idades".

Manuel Machado falava à agência Lusa à margem da sessão de instalação da primeira reunião daquele "órgão consultivo, destinado a promover a articulação e cooperação entre as várias entidades locais, regionais e nacionais" que operam no âmbito da saúde, para facilitar "uma abordagem integrada" no planeamento da saúde no concelho.

Liderado pelo presidente da autarquia, o Conselho Municipal de Saúde de Coimbra (CMSC) integra os presidentes da Assembleia Municipal e de uma Junta de Freguesia, representantes da Administração Regional de Saúde do Centro, da Segurança Social, das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e das associações da área da saúde, e os diretores executivos e presidentes dos conselhos clínicos e de saúde dos Agrupamentos de Centros de Saúde.