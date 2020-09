Actualidade

A análise da CMVM à relação entre a Prisa e a Pluris, de Mário Ferreira, "mantém-se em curso", não sendo afetada pela alienação da posição detida pela empresa espanhola na Media Capital, disse hoje fonte oficial à Lusa.

Questionada pela Lusa sobre o ponto de situação da análise sobre a posição do empresário Mário Ferreira e eventual concertação na Media Capital, fonte oficial da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) disse que o "procedimento mantém-se em curso, não sendo afetado pela futura e eventual alienação da participação detida ainda pela Prisa no capital" da dona da TVI.

Mário Ferreira, dono da Douro Azul, comprou em maio, através da Pluris Investments, 30,22% da Media Capital por 10,5 milhões de euros e, na sequência desta operação, foi estabelecido um acordo parassocial com a Vertix (detida pela Prisa).