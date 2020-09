Actualidade

O Grupo Águas de Portugal (AdP) finalizou uma operação de cessão de créditos ao Banco Europeu de Investimentos (BEI) no valor de 41,7 milhões de euros, respeitante a dívidas de municípios a empresas do grupo, foi hoje anunciado.

A operação, que ficou concluída em 15 de setembro, envolve 18 municípios e as empresas Águas do Norte, Águas do Centro Litoral, Águas do Vale do Tejo e Águas Públicas do Alentejo, esclarece o grupo, em comunicado enviado à Lusa.

O valor global de 41,7 milhões de euros diz respeito a dívidas de municípios a empresas do grupo que se encontravam tituladas por acordos de regularização celebrados em 2019.