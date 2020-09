Covid-19

O treinador Rui Almeida é um dos 15 elementos do Gil Vicente infetados com o novo coronavírus, confirmou hoje à agência Lusa fonte oficial do clube da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico, de 50 anos, contratado neste verão para substituir Vítor Oliveira, foi um dos quatro elementos que acusou positivo nos testes à covid-19 realizados na passada quinta-feira - três casos na equipa técnica e um entre jogadores -, encontrando-se em quarentena desde sexta-feira, assintomático.

Depois de confirmados mais 11 casos de infeção no domingo, o delegado de saúde local decretou quarentena obrigatória para o plantel gilista, que regressou hoje ao trabalho, após os resultados dos testes realizados na terça-feira terem sido todos negativos.