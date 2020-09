Open de Portugal

O português Ricardo Melo Gouveia e o sul-africano George Coetzee, campeão do Portugal Masters, vão jogar juntos as duas primeiras voltas do Open de Portugal, que vai decorrer, entre 17 e 20 setembro, no Royal Óbidos Golf Course.

Melo Gouveia, que alcançou o 36.º lugar empatado em Vilamoura, assinalará a sua estreia na 58.ª edição do evento português, que pela primeira vez desde 2017 volta a integrar o calendário do European Tour, às 10:05 na companhia de Coetzee, número 25 da Corrida para o Dubai, e do australiano Wade Ormsby.

"Joguei aqui uma ou duas vezes e o campo adequa-se ao meu estilo de jogo. São precisos muitos ferros longos, por isso, é necessária precisão nesses ferros. Sinto-me bem em relação ao jogo e estou ansioso por jogar esta semana", avançou o 246.º colocado na Corrida para o Dubai.