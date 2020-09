Actualidade

O segundo concurso do Programa Renda Acessível da Câmara de Lisboa teve 2.872 candidaturas e o sorteio desta bolsa de 30 habitações será realizado na segunda-feira, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Lisboa adianta que, devido à pandemia de covid-19, não haverá sessão presencial, destacando, porém, que todos os interessados podem assistir ao sorteio, que se realiza às 12:00, através do 'site' do município.

De acordo com a câmara, "as 30 habitações incluídas neste concurso fazem parte do primeiro conjunto de casas alugadas pela autarquia a proprietários privados no âmbito do programa Renda Segura", sendo que as tipologias vão do T1 ao T4.