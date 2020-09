Actualidade

O presidente dos centristas criticou hoje "tentativas públicas para destabilizar" o partido e defendeu que o CDS não é "de barões", rejeitando as críticas do antigo dirigente e ministro António Pires de Lima.

Questionado pelos jornalistas relativamente às críticas do antigo dirigente, num artigo de opinião no Expresso, Francisco Rodrigues dos Santos insurgiu-se contra as "tentativas públicas para destabilizar" o CDS "a soldo de versões sobre a vida do partido que não têm a mínima adesão à realidade".

"Este partido é dos militantes e é dos portugueses, não é de barões, e eu creio que esta lição já devia ter sido aprendida há muito tempo através desta nova liderança do CDS", frisou o presidente centrista, em declarações na sede do partido, em Lisboa.