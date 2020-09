Covid-19

A Organização das Nações Unidas (ONU) defendeu hoje a "transformação do modelo de desenvolvimento" na região da América Latina e Caribe e pediu uma "governança global muito mais eficaz" num mundo que enfrenta várias ameaças.

Num relatório publicado hoje sobre a covid-19, a ONU sublinha que a América Latina precisa de implementar, com vista ao futuro, uma "transformação do modelo de desenvolvimento da região", depois de ter sofrido um grave impacto da pandemia, "exacerbado pela fraca proteção social, sistemas de saúde fragmentados e profundas desigualdades".

António Guterres recusou comentar o caso do Brasil, o segundo país com mais mortos por covid-19 no mundo, (113.119 mortos e mais de 4,3 milhões de infetados), respondendo a uma questão feita pela agência Lusa, numa conferência de imprensa realizada hoje de forma presencial e virtual.