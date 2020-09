Actualidade

A defesa dos arguidos do caso Giovani, em Bragança, está a contestar a acusação de homicídio com o argumento de que se tratou de uma rixa desencadeada por um dos amigos que se encontravam com a vítima.

As versões dos oito arguidos do caso, sete dos quais acusados de homicídio qualificado, começaram a ser apresentadas hoje no Tribunal de Bragança, na segunda sessão da fase de instrução requerida por cinco dos acusados que tentam convencer a juíza de que não há indícios para serem levados a julgamento.

A argumentação dos advogados, que já falaram, tem em comum a tónica de que se trata de "um caso de rixa" e não de homicídio como consta da acusação e que os factos ocorreram em duas situações distintas em que é apontado como alegado instigador um dos amigos de Giovani, que poderá vir a ser também julgado neste processo.