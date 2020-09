Actualidade

A Liga francesa de futebol (LFP) abriu um inquérito para averiguar os alegados insultos racistas que o espanhol Álvaro Gonzalez proferiu contra o brasileiro Neymar, no decorrer da receção do Paris Saint-Germain ao Marselha, no domingo.

O presidente do Conselho de Disciplina da LFP, Sébastien Deneux, revelou que a investigação passará por uma análise detalhada às imagens dos incidentes entre o avançado do PSG e o defesa do Marselha, para se perceber "o que foi realmente dito e ouvido" no campo.

No domingo, já nos descontos do encontro no Parque dos Príncipes, em Paris, ganho pelo Marselha (1-0), cinco jogadores foram expulsos, um dos quais Neymar, depois de dar uma palmada na cabeça do defesa espanhol dos marselheses, que são treinados pelo português André Villas-Boas.