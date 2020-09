Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 16 set 2020 (Lusa) - O diretor executivo da Fundação AEP disse hoje que o projeto Rede Global da Diáspora já ultrapassou algumas das metas propostas, mas precisa de ser disseminada para fomentar negócios em ambiente de cooperação empresarial.

Segundo Paulo Dinis, também coordenador da Rede Global da Diáspora, inicialmente estimava-se que a plataforma tivesse 300 PME (pequenas e médias empresas), 20 associações empresariais, abrangesse 80 países e 10 mil portugueses.

Neste momento, a plataforma tem 2.337 membros registados, abrange 123 países, mais de 1.100 associações e mais de 200 instituições, entidades públicas e privadas, quer em Portugal quer no estrangeiro, em países onde existe a diáspora portuguesa, adiantou Paulo Dinis, numa sessão de apresentação do projeto criado pela Fundação AEP, em parceria com várias entidades, e apoiado pelo Governo português.