Actualidade

Os incêndios que devastam há várias semanas a costa oeste dos Estados Unidos são tão intensos que o fumo já alcançou a Europa, revelou na quarta-feira um responsável pelo Programa Europeu de Observação da Terra "Copernicus".

Desde que começou as suas observações por satélite, em 2003, o serviço europeu nunca tinha registado dados com a magnitude destes fogos "sem precedentes", que são, de acordo com a organização, "centenas de vezes mais intensos" do que a média.

Os incêndios já libertaram para a atmosfera quantidades de carbono sem precedentes e o fumo, particularmente denso, atravessou todo o país e o Atlântico.