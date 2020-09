Actualidade

O Senado brasileiro criou na quarta-feira uma comissão temporária externa que irá acompanhar as ações de combate aos incêndios no Pantanal, que atravessa agora uma situação preocupante, ao enfrentar os piores incêndios das últimas décadas.

A comissão terá uma duração inicial de 90 dias e os membros pretendem visitar os locais onde deflagraram os maiores fogos na região. Mato Grosso (centro-oeste do Brasil) foi o primeiro estado escolhido para a viagem, programada para sábado.

O senador Wellington Fagundes, do Partido Liberal (PL), foi eleito presidente da comissão especial externa, e o senador Nelsinho Trad, do Partido Social Democrático (PSD), será o relator. Também integram o grupo as senadoras Simone Tebet, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e Soraya Thronicke, do Partido Social Liberal (PSL).