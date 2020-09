Actualidade

O secretário-adjunto para o Crescimento Económico, Energia e Ambiente dos Estados Unidos (EUA), Keith Krach, deverá iniciar hoje uma visita de três dias a Taiwan que já levou a um aviso da China.

De acordo com a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Morgan Ortagus, a deslocação do secretário-adjunto tem como objetivo participar numa cerimónia fúnebre, no sábado, em homenagem ao antigo Presidente de Taiwan Lee Teng-hui, que morreu em julho, e ficou conhecido como "o pai da democracia" na ilha.

Antes, Krach deverá encontrar-se com a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, informou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros da ilha.