Actualidade

A edição deste ano do Encontro da Canção de Protesto, que hoje abre em Grândola, no distrito de Setúbal, é dedicada a José Mário Branco e à temática do exílio, com espetáculos musicais, exposições e documentários.

Promovido pela Câmara Municipal de Grândola, em parceria com o Observatório da Canção de Protesto, o evento, que vai decorrer até domingo, conta com a presença de figuras ligadas ao universo da canção de protesto em Portugal.

Espetáculos musicais, exposições, documentários dedicados à temática do exílio, colóquios e sessões testemunhais e de canto livre são algumas das iniciativas que compõem o programa do encontro, que abre com a exposição "Emigração, exílio da canção de protesto", no Cine Granadeiro, seguindo-se o espetáculo "À Margem (de uma certa maneira) O canto do exílio", leituras encenadas da associação artística Andante.