Covid-19

A economia da Nova Zelândia registou uma queda de 12,2% no segundo trimestre, em comparação com o período homólogo de 2019, o pior valor da história do país, anunciaram hoje as autoridades.

"O declínio de 12,2% do produto interno bruto (PIB) no trimestre é de longe o maior registado na Nova Zelândia", indicou o instituto de estatística neozelandês.

O arquipélago já tinha registado uma diminuição de 1,6% no PIB nos primeiros três meses do ano. Agora com a queda de 12,2, o país entrou oficialmente em recessão.