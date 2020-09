Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) disse hoje que Cabo Verde está entre os países com maior taxa de incidência da pandemia relativamente ao número de habitantes.

"Os países com a maior incidência por mil habitantes são Cabo Verde, Líbia, Marrocos, Namíbia, Botsuana, África do Sul e Tunísia", apontou John Nkengasong durante a conferência de imprensa semanal que dá conta da evolução da pandemia de covid-19 no continente africano.

Durante a sessão que decorre esta manhã a partir de Adis Abeba, Nkengasong atualizou os dados continentais, registando cerca de 1,3 milhões de casos e 33 mil mortes, o que representa uma taxa de mortalidade de 2,4% em África.